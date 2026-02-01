От блинов до строгого поста: расписание главных дат февраля — от Прощеного воскресенья до Чистого понедельника

Календарь откроет 12 февраля — день памяти трех величайших учителей Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, известный как Собор вселенских учителей и святителей (Трехсвятие). 14 февраля, накануне Масленицы, верующие почтят память усопших, особенно родителей, в Вселенскую родительскую (Мясопустную) субботу. Центральным событием середины месяца станет один из главных христианских праздников — Сретение Господне, которое отмечается 15 февраля.

С 16 по 22 февраля продлится Масленица — время народных гуляний и блинов, предваряющее строгий пост. Масленичная неделя завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения. Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля, в Чистый понедельник, и продлится семь недель — до 11 апреля. В этот период верующие воздерживаются от пищи животного происхождения.

Завершит февральские праздники 25 февраля — день, когда вспоминают обретение монахами Афона чудотворной Иверской иконы Божией Матери («Вратарницы»), к которой обращаются с молитвами о заступничестве.

