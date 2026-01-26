Молитва об исцелении и личный пример: какую силу верующие находят в памяти святой Нины 27 января

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал порталу REGIONS, о чем можно молиться 27 января — в день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

«Подвиг святой равноапостольной Нины имеет особое значение для всего православного мира, и для нашей страны в частности. Будучи пленницей, она не впала в уныние, но с крестом из виноградной лозы и пламенной верой в сердце отправилась в Иверию, чтобы нести свет Христовой истины», — отметил Михаил Иванов.

Зампред ВРНС Иванов отметил, что жизненный путь Нины полон трудностей и лишений. Однако она находила силы в себе преодолевать все препятствия. История просветительницы Грузии — напоминание, что каждый человек, который оказался в сложной ситуации, может обрести надежду на изменение ситуации. 27 января, по данным специалиста, особенной силой наполняется молитва святой Нине об исцелении недугов.

«Из жития мы знаем, что своей молитвой она исцелила царицу Нану от тяжкой болезни. Эта благодатная сила не оставила ее и по отшествии ко Господу. К ней с верой притекают за помощью в болезнях, особенно в случаях, когда медицинская помощь кажется бессильной. Молитва перед ее образом подает облегчение душевных и телесных страданий, вселяя надежду и укрепляя веру», — сказал он.

Михаил Иванов высказал мнение, что многие люди сейчас предпочитают открыто не говорить о своих христианских убеждениях. Именно пример равноапостольной Нины показывает, как важно нести свой крест с достоинством и любовью.

По мнению Иванова, каждый верующий, исповедующий христианство, несет внутреннее призвание нести свет веры в той мере, на какую способен. Это служение начинается в кругу семьи, продолжается среди близких друзей и естественным образом проявляется в профессиональной среде и общении с коллегами.

«Пусть молитвенное предстательство равноапостольной Нины, чей подвиг навеки соединил судьбы многих православных народов, укрепит всех нас в вере, надежде и любви. Да подаст она помощь и утешение всем, с верой прибегающим к ее святому имени, и да вдохновит на дела милосердия и свидетельства о Христе в нашей повседневной жизни», — подытожил общественник.

Ранее священник Русакевич объяснил, чем отличается католическая икона от православной.