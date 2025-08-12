Момент гибели 16-летнего подростка на электросамокате в Москве попал на видео

Момент гибели подростка на электросамокате в Москве попал на видео, опубликованное в телеграм-канале, сообщила Lenta.ru.

Трагедия в Москве произошла поздно вечером, сообщил телеграм-канал «112». Двое 16-летних подростков арендовали самокат. Они ехали по тротуару на улице Никулина. Юноша, который управлял транспортным средством, предположительно, не справился со своей задачей. Самокат врезался в столб и упал на проезжую часть в момент, когда рядом проезжал автобус. Один подросток погиб.

По данным канала, второй пострадавший госпитализирован. У него диагностированы тяжелые травмы. «112» располагает информацией, что молодые люди арендовали самокат под чужим аккаунтом. Во время движения они нарушили правило — ехать вдвоем на одном средстве индивидуальной мобильности запрещено.

По информации Lenta.ru, момент гибели подростка зафиксировала наружная камера видеонаблюдения автобуса. Именно под колеса этого автобуса попал самокат. Водитель покинул место происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также проведение необходимых процессуальных действий по данному факту», — сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

Прокуратура Москвы призвала родителей несовершеннолетних проводить с детьми профилактические беседы о правилах дорожного движения. Не менее важно следить, как юные граждане проводят свободное время.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье рассмотрит дело о ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик.