Момент избиения кемеровчанина группой молодых людей ночью попал на видео

В соцсетях появилось видео группового избиения жителя Кемерово. В пресс-службе полиции Кузбасса проинформированы об инциденте и разбираются в деталях происшедшего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, избиение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, расположенной на одном из зданий. Группа молодых людей из четырех человек напала на мужчину в пальто. Инцидент произошел в ночное время суток. Предполагается, что пострадавший вышел на «перекур». На видео видно, что мужчина стоял возле подъезда. Молодые люди сразу начали наносить удары руками и ногами. Пострадавший упал на землю. По мнению корреспондента «Сибдепо», удары наносились безжалостно и яростно.

«Вот так на Южном развлекается молодежь, и, наверное, считают себя крутыми, избив толпой человека», — сообщил телеграм-каналу «Инцидент Кузбасс» автор видео.

По информации издания, подписчики телеграм-канала негативно оценили поведение молодых людей. Один из комментаторов предположил, что группа напала на пожилого человека. Горожане выразили уверенность, что сотрудники правоохранительных органов привлекут нападавших к ответственности. В пресс-службе региональной полиции редакции сообщили, что проинформированы об инциденте.

«Уточняем информацию по данному инциденту», — сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в омском доме-интернате жестоко избили пожилого постояльца.