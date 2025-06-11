В омском доме-интернате жестоко избили пожилого постояльца
После избиения постояльца дома-интерната в Омской области возбудили дело
Фото: [pxhere.com]
Пожилого постояльца Крутинского дома-интернета избил работник учреждения. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Публикация привлекла внимание СУ СК России по Омской области.
По признакам умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело.
По факту избиения проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.
Также будет дана оценкам действиям мужчины и сотрудникам администрации дома-интерната, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Ход проверки и расследование уголовного дела будет контролировать прокуратура области.
Ранее сообщалось о том, что СК займется пансионатом в Самаре, где хотят выставить за дверь лежачих пенсионеров.