В омском доме-интернате жестоко избили пожилого постояльца

Публикация привлекла внимание СУ СК России по Омской области.

По признакам умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело.

По факту избиения проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.

Также будет дана оценкам действиям мужчины и сотрудникам администрации дома-интерната, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ход проверки и расследование уголовного дела будет контролировать прокуратура области.

Ранее сообщалось о том, что СК займется пансионатом в Самаре, где хотят выставить за дверь лежачих пенсионеров.