Монахи, колокола и дистанционное управление: как в Подмосковье появилась уникальная звонница

В военном госпитале Сергиева Посада появилось необычное оснащение — собственная электронная звонница. Каждый день колокольные перезвоны звучат для пациентов и персонала Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Особенно важна эта поддержка для участников специальной военной операции, проходящих здесь реабилитацию после тяжелых ранений, сообщил REGIONS.

Установку звонницы взяли на себя сотрудники медучреждения, а изготовить колокола помогли насельники Гефсиманского Черниговского скита — подворья Троице-Сергиевой лавры. Управление звоном происходит дистанционно через специальное мобильное приложение. В репертуаре электронного звонаря — 50 различных мелодий.

Начальник госпиталя приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят по субботам и в дни великих праздников. Службы начинаются в семь утра, их проводят священники скита в сопровождении собственного хора.

«Теперь службы в нашем храме иконы Божьей Матери Скоропослушница и мероприятия по распорядку проходят под замечательный колокольный звон», — отметил Александр Березин, начальник госпиталя.

