Монстеры и «тещин язык»: на автостанции в Черноголовке цветы разводят днем, а по ночам охраняют от воров

В Черноголовке гостей города встречают не указателями и стерильными залами ожидания, а настоящими джунглями. Автостанция здесь больше похожа на оранжерею: десятки комнатных растений превратили обычный павильон в живой зеленый уголок, где пассажиры коротают время перед рейсом, сообщил REGIONS.

Начальник автостанции Михаил Ишунин рассказал, что этому саду уже около 10 лет. Растения собирали всем миром — их приносили местные жители и сотрудники. Часть цветов переехала из Щелковского автовокзала еще до его закрытия на ремонт. Сейчас уход взяли на себя работники охраны: они следят за почвой, поливают и переставляют горшки в зависимости от потребностей растений.

В импровизированном зимнем саду соседствуют монстеры, фикусы, сансевиерии и замиокулькасы. У каждого своя история. Монстеру в народе прозвали «чудовищем» — в дикой природе ее заросли выглядят устрашающе. На автостанции она, впрочем, ведет себя мирно.

Фото: [ REGIONS/Наталья Пичугина ]

Сансевиерию здесь ласково называют «тещиным языком» за острые листья. А замиокулькас и вовсе исполняет желания: считается, что это растение приносит деньги, если с ним разговаривать и прикрепить к стволу купюру. Правда, работает магия только с подаренными экземплярами — и за них полагается отдать дарителю пару монет.

Особенно востребован сад в холода, когда пассажиры проводят в зале больше времени. Но зелень привлекает не только любителей уюта — цветы иногда уносят с собой прямо в горшках. Впрочем, охрана за этим ненавязчиво следит.

Ранее сообщалось, что на предприятии Подмосковья проверили качество саженцев роз.