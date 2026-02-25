Специалисты Россельхозцентра проверили качество саженцев роз на предприятии Подмосковья

Специалисты Коломенского районного отдела Россельхозцентра проверили качество саженцев роз на подмосковном предприятии, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, проверку провели в ООО «А Формула». Там оценили 39 партий саженцев роз на соответствия требованиям ГОСТ. От каждой партии было отобрано 5% растений.

Цветы оценивали по количеству побегов, состоянию надземной части, диаметру ствола, числу корней, внешнему виду. Было установлено, что все растения находятся в состоянии покоя, а качество саженцев полностью соответствует нормативам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Рузе появится крупный комплекс по выращиванию цветов.