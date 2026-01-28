Моряки не прошли мимо чужой беды: экипаж «Фортуны» вытащил из ледяного канала собаку, которая едва не утонула

Экипаж судна «Фортуна» спас собаку из ледяной воды судоходного канала в Находке, сообщил vostokmedia.com со ссылкой на телеграм-канал livadia_prim.

По информации телеграм-канала, пес метался по замершей кромке льда. Собака едва не утонула. Именно такую картину заметили члены экипажа лоцмейстерского катера «Фортуна». Они приняли решение спасать зверя. Понадобилось около 15 минут, чтобы вытащить животное из ледяной воды. Собака была обессиленной.

По информации телеграм-канала, экипаж доставил собаку на базу. Ее отогрели и накормили. Когда собака набралась сил, ее отпустили. Не проигнорировать ситуацию, найти время и помочь, по мнению автора поста, — это простое проявление человечности, которое помогает заботиться о природе.

«Спасибо морякам, что не прошли мимо чужой беды. Пусть собака проживет долгую жизнь и больше не попадает в такие ловушки», — указано в сообщении телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что в Ногинске продали картину за 10 тыс. руб. и купили 40 кг корма для питомцев из приюта для животных.