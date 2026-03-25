В Ступине появилось мороженое со вкусом драников: новинка разошлась за час

В подмосковном Ступине настоящий ажиотаж вызвала необычная новинка — мороженое со вкусом жареной картошки, пишет интернет-издание REGIONS. Продукт, завезенный из Беларуси, разошелся с прилавков за считанные часы. Местные жители, услышав о необычном десерте, специально заезжали в магазин после работы, чтобы попробовать экзотическое лакомство.

Как рассказала одна из покупательниц Анастасия Сиднева, вкус ей понравился. Секрет не в самом пломбире, а в вафельном стаканчике. Именно он придает мороженому тот самый картофельный привкус, который особенно ярко раскрывается в конце конуса.

Спрос на продукт оказался настолько высоким, что предприниматели уже планируют новые поставки. Экспериментальный вкус — часть стратегии местного бизнеса, который регулярно изучает предпочтения аудитории и удивляет ее новинками. О всех гастрономических новшествах оперативно сообщают в социальных сетях.

Это не первый кулинарный эксперимент в Ступине. В городском парке работает робот-бариста, который готовит кофе и коктейли. Местные кафе предлагают посетителям пиццу-конус и другие авторские блюда.

Жители города уже привыкли, что их постоянно удивляют новыми вкусами и форматами. Картофельное мороженое стало еще одним подтверждением того, что гастрономическая жизнь Ступина не стоит на месте.

