«Мороженого с ТикТока нет»: в ХМАО ажиотаж из-за модного тренда

Продавцы в ХМАО вынуждены вешать на дверях табличку с надписью: «Мороженого с ТикТока нет», сообщил muksun.fm. Модный тренд на лакомство вызвал ажиотаж, особенно среди зумеров.

По информации издания, модное лакомство нынешнего сезона — это мороженое с банановым вкусом. Начинка состоит из хрустящих разноцветных шариков. Десерт Feelin BALLS EDITION можно приобрести в сети магазинов КБ по 79,9 руб. за одну порцию. В соцсетях видео с мороженым завирусилось, что сделало его еще более привлекательным для покупателей.

По данным издания, в ХМАО образовался ажиотаж. Спрос большой: продавцы вынуждены вешать на холодильниках объявление о том, что мороженое отсутствует в продаже. Жители региона активно делятся в соцсетях информацией, в каких торговых точках лакомство еще осталось. Так, вартовчанин в соцсетях рассказал, что нашел пачку мороженого после того, как проверил весь ассортимент на глубине морозильной камеры.

«Так что нужно копать глубже», — написал вартовчанин в соцсетях.

По информации издания, в каталоге магазина можно в онлайн-режиме узнать о наличии мороженого в разных торговых точках сети. Жители делятся в соцсетях, что приезжают по указанному адресу, но товара в магазинах нет. Пользователи пишут, что посещают несколько торговых точек в поисках трендового мороженого.

Ранее сообщалось, что россиянин с судимостью пытался украсть из магазина мороженое.