Ранее судимый россиянин пытался украсть из магазина мороженое

В Новокузнецке мужчина пытался украсть из местного магазина несколько упаковок мороженого, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на Росгвардию Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в супермаркете в дневное время суток. Экипаж Росгвардии задержал 32-летнего местного жителя, который ранее был судим. Установлено, что мужчина прошел в торговый зал, положил в пакет четыре баночки с мороженым разных вкусов и покинул магазин. При выходе его остановили сотрудники торговой точки, которые пригласили экипаж Росгвардии.

По информации ведомства, мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел, которые разбираются в ситуации. В Росгвардии отметили, что иногда подобного рода хищения становятся причиной для возбуждения уголовного дела. Граждан призвали не совершать противоправные действия. Сотрудники отметили, что в современных магазинах установлено много приборов, которые позволяют оперативно выявить нарушения.

«Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подростки в Нижнем Новгороде разгромили киоск с мороженым.