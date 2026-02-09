Морозный арт-сюрприз: анонимный художник оживил машины в Красногорске

Начало рабочей недели в подмосковной Павшинской пойме было отмечено необычной акцией, поднявшей настроение жителям микрорайона. Неизвестный автор решил творчески подойти к унылому пейзажу, украсив рисунками несколько припаркованных автомобилей, сообщил REGIONS.

На заиндевевших лобовых стеклах машин появились забавные рожицы и простые смайлики, словно нарисованные детской рукой на оконном стекле в морозный день. Сам способ нанесения — пальцем по инею — делал творения мимолетными и абсолютно безвредными для автомобилей.

Инициатива анонимного художника была тепло встречена местными жителями. Фотографии «разрисованных» машин появились в одном из местных телеграм-каналов и собрали множество положительных откликов. Остается загадкой, разделили ли веселое настроение сами владельцы транспортных средств, на которых появились эти спонтанные рисунки. Личность автора не установлена.

Ранее сообщалось, что балашихинская «снежная рептилия» поразила жителей реалистичностью.