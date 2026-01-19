Морозный братский союз: лоси зимой меняют тактику и вместо драк создают коммуны для выживания и общения

С похолоданием и окончанием гона между животными исчезает агрессия, и на первый план выходит необходимость сохранения собственной жизни. Одним из ключевых факторов является сезонное повышение опасности со стороны волков, чья потребность в добыче в холода значительно возрастает. Это заставляет потенциальных жертв, включая лосей, искать новые формы поведения для выживания.

«Лоси, которые по окончании гона теряют всякое желание намять бока первому встречному, теперь готовы даже объединиться с бывшими соперниками: ведь вместе безопаснее, чем поодиночке!» — отметил биолог в своем блоге.

Прямым доказательством теории эксперта стали кадры, снятые одной из видеоловушек Глазкова. На записи видно, как несколько самцов держатся вместе, образуя своеобразную группу. Биолог пояснил, что такое объединение взаимовыгодно: оно усиливает безопасность каждого члена и предоставляет им возможность для социального контакта. Лоси постоянно обмениваются информацией, используя для этого широкий репертуар звуков.

Ранее сообщалось, что самостоятельную прогулку малыша-леопарда зафиксировали российские ученые.