Самостоятельную прогулку малыша-леопарда зафиксировали российские ученые

На фотографиях — юный наследник тайги, детеныш дальневосточного леопарда. По оценке специалистов национального парка, малышу едва исполнилось четыре-пять месяцев. Вот он, будто преодолевая незримый порог взросления, совершает свой торжественный марш по хрустящему, первозданному снегу. Не исключено, что эти пушистые сугробы — первый снегопад в его жизни, а эти шаги — самое начало большого пути.

Возникает вопрос: а где же мать? Опытная хищница ушла вперед, и этот маленький хитрец моментально воспользовался ее отсутствием. С невозмутимым видом, подражая взрослой осанке, он важно зашагал по ее следам. И как символ обретенной, пусть и минутной, свободы — задранный кверху пушистый хвост-знамя.

«Самки дальневосточного леопарда — очень заботливые матери. На протяжении первых 1,5 лет жизни детенышей они сопровождают и оберегают котят, отыскивают им убежища, приносят добычу, обучают охоте и выводят на прогулки», — отметили специалисты нацпарка.

Корреспондент издания выразил надежду, что юному покорителю снежных просторов не слишком крепко достанется от вернувшейся мамы за своевольную отлучку.

