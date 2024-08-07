RT: российские военные отбили атаку ВСУ с одним на троих автоматом и гранатами

Командир штурмовой роты 103-го мотострелкового полка с позывным Комета рассказал военкору RT , что до сих пор не понимает, как бойцы из его роты смогли захватить большой двухэтажный опорник на западной окраине Георгиевки, имея только один на троих автомат и гранаты.

Военнослужащий с позывным Рыба и двое его товарищей на протяжении двух суток находились под прицельным огнем противника. ВСУ сбросили около 40 снарядов, используя БПЛА «Баба-яга».

«На таких надо равнять. Они не истерили. Не плакались, что нам делать. Они просто достойно это приняли», — рассказал командир штурмовой роты 103-го мотострелкового полка с позывным Комета.

Последствиями ударов стало обрушение здания. Все оружие, которое было у военнослужащих РФ, оказалось под завалами. У бойцов остались гранаты. Уцелел единственный автомат. Один на троих человек.

Первый день ВСУ скидывали боеприпасы с беспилотника. На следующий день они пошли в атаку. Российские военнослужащие успешно отбили атаку, имея около 15 гранат. Интенсивный бой длился около 15 минут. Рота не бросала своих сослуживцев. Они также атаковали противника.

«Как они там усидели. Как они там устояли. Для меня это загадка, вопрос. Это наши герои. Хочу им сказать за это спасибо», — признался собеседник RT.

Военнослужащий также рассказал об успешных боях в Красногоровке. Также проинформировал, что половина населенного пункта Максимильяновка в ДНР уже находится под контролем Армии России.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 22 квартиры и 38 автомобилей повреждены из-за падения обломков БПЛА.