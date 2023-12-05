Мощные прилеты по позициям ВСУ попали на видео военкора RT

Военным РФ приходится проделывать сложную работу. Сначала необходимо выявить места дислокации противника. В некоторых районах еще остается зеленая листва, которая помогает бойцам Украины оставаться незамеченными. Российские беспилотники исправляют ситуацию и обнаруживают цель.

У беспилотников есть и другая функция - они могут также наносить удары, что видно на видео. Противник пытается добежать до блиндажей, но все безуспешно. В это время военные РФ передают коллегам координаты. Даже, если кому-то и удалось спрятаться, долго находиться в безопасности никто не может. Начинают работать российские артиллеристы.

Взрыв - и кубари дыма поднимаются вверх. Еще взрыв - и противник поражен.

Ранее сообщалось, что американский журналист Клейтон Моррис предрекает ВСУ большие потери в зоне СВО.