Американский журналист Клейтон Моррис уверен, что Украину ждут еще большие потери, если она не признает поражение. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам журналиста, для киевских властей ситуация в любой момент может усугубиться, если украинцы не сдадутся. Он предполагает, что тогда Россия сможет продвинуться еще глубже и взять под контроль новые поселения. Моррис считает, что тогда Украина окончательно развалится, так как Польша обязательно захочет взять себе часть украинских земель.

Также Моррис заметил, что власти совершили огромную ошибку, отказавшись от Минских соглашений, потому что теперь никто не поможет Украине в случае продолжения конфликта. По его прогнозам, если Киев не изменит политику и не объявит о капитуляции, то Украина перестанет существовать в качестве государства.