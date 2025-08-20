Мощный пожар в ТЦ: сотрудники рассказали, где возник очаг возгорания

Сотрудники ТРЦ «Лапландия» в Кемерово рассказали, что пожар в здании начался со стороны «курилки», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сотрудники поделились с корреспондентом предположениями, что могло стать причиной пожара. Они считают, что кто-то мог не потушить сигарету. Это стало причиной мощного пожара.

«Загорелось все со стороны зоны курилки, сбоку, с улицы. Видимо, кто-то не потушил сигарету, и пошло распространяться», — рассказал собеседник.

По информации руководителя ТРЦ «Лапландия», фасад здания загорелся со стороны лестницы, сообщил телеграм-канал Министерства промышленности и торговли Кузбасса. Лестница не предназначена для пользования посетителей торгового центра. О возгорании сотрудников и посетителей оповестила пожарная сигнализация. Всех людей своевременно эвакуировали. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные расчеты. В результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор региона Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал, что в настоящее время специалистам удалось устранить возгорание. Причины пожара устанавливаются. Согласно предварительной версии, пожар начался на улице и перекинулся внутрь здания. Общественность будут информировать о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что двухэтажная деревянная гостиница вспыхнула в Тазовском районе ЯНАО.