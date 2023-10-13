Мощный ветер сносит деревья в Оренбурге

На улице корреспондент издания увидел, как на машине лежит ветка дерева. Она упала из-за сильного ветра, который целый день стал поводом для беспокойства горожан. Автомобиль придется ремонтировать: разбита задняя часть, остались вмятины.

Жители выкладывают в социальных сетях фотографии, где также продемонстрированы повреждения автомобилей, но уже в других районах города. На данный момент информации о пострадавших нет.

Лето нынешнего года было достаточно дождливым. Во многих городах России затапливало улицы, иногда вода проникала в подъезды. Ветер обламывал деревья, которые падали на машины, дома. По городам летали рекламные щиты.

Не обошлось без жертв. Жительницу Ростова снесло в ливневку. Пенсионерка, почетный учитель английского языка, погибла. Она захлебнулась сточными водами. Директора муниципального предприятия привлекли к ответственности. Следователи сумели доказать, что трагедии можно было бы избежать, если бы компания закрыла левневку решеткой, а также регулярно очищала от грязи.