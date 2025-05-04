Мощный взрыв прозвучал в московской многоэтажке: горят квартиры и обрушилось перекрытие

На улице Генерала Тюленева в Москве загорелся девятый этаж жилого дома, сообщил телеграм-канал МЧС Москвы.

В ведомстве сообщили, что пожарно-спасательные подразделения устанавливают источник возгорания. На место происшествия прибыли 60 специалистов, в распоряжении которых находится 20 единиц техники. В доме горят две квартиры, которые расположены на восьмом и девятом этаже. Между ними обрушилось перекрытие.

«Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе девятого этажа обнаружены двое погибших», — указано в сообщении столичного МЧС.

По сообщению МЧС, пострадали шесть жильцов. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей. По состоянию на 22:00 воскресенья, 4 мая, тушение возгорания продолжается. Площадь пожара — 100 кв. м. Для эвакуированных уже организовали пункты временного размещения (ПВР).

Согласно данным телеграм-канала SHOT, спасатели пилили трубу, чтобы в горящий подъезд прекратил поступать газ. Пожар начался после взрыва. ПВР организовали в ближайшей школе. Количество жертв может увеличиваться, потому что спасатели продолжают осмотр помещений. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело, сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Путин направит несколько бортов МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи.