Путин направит несколько бортов МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи

Президент России Владимир Путин поручил отправить в Иран несколько авиационных и наземных спасательных бортов МЧС для оказания помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Об этом сообщило посольство РФ в исламской республике.

Ранее глава государства выразил соболезнования властям Ирана в связи с мощным взрывом, произошедшем в городском порту на складе химических веществ. По данным агентства IRNA, число жертв трагедии увеличилось до 28 человек. Пострадали более 1 тыс. человек.

В результате инцидента начался крупный пожар, сопровождаемый высоким столбом черного дыма, видимым за несколько километров. Взрывная волна повредила окна и нанесла повреждения зданиям в радиусе нескольких километров от эпицентра, а одно здание полностью разрушилось.

Бендер-Аббас расположен на юге Ирана на берегу Персидского залива. Город является столицей провинции Хормозган. Занимает стратегическую позицию в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что в посольстве РФ в Уругвае произошел пожар.