Вышла замуж, но не за Элджея: выяснилось, кто стал новым избранником Ивлеевой

Блогерша Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками радостной новостью — девушка рассказала, что вышла замуж. Однако имя ее избранника остается в секрете. Слова Ивлеевой о свадьбе могут быть пиаром, но все-таки в них есть доля правды, заявила эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Новости о свадьбе бывшей жены рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) стали неожиданностью для многих, так как ранее Ивлеева не афишировала свои отношения. Таролог Королева сразу опровергла возможные слухи о возобновлении романа блогерши с экс-супругом. По ее словам, между Элджеем и Ивлеевой сохранились теплые чувства, однако без намека на отношения.

Карты Таро показали эзотерику, что сейчас рядом с Ивлеевой находится состоятельный, зрелый и успешный мужчина. Новый муж блогерши занимается бизнесом или связан с финансами, скорее всего, он не имеет отношения к миру шоу-бизнеса. Королева заявила, что для избранника блогерши важны стабильность, комфорт и материальная обеспеченность.

«Карты говорят о непредсказуемости брака. Союз может быть полон взлетов и падений, неожиданных изменений и судьбоносных событий. Успех отношений будет зависеть от их способности адаптироваться к обстоятельствам и принимать вызовы. Большая вероятность, что в семье появятся дети, и это укрепит союз, если оба партнера будут готовы к этому», — заключила гадалка.

Ранее стало известно, что Бородина выходит замуж за Сердюкова.