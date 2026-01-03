Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела о краже имущества у Чубайса в Подмосковье

Московский городской суд подтвердил законность приговора, вынесенного Хамовническим судом столицы, по уголовному делу о хищении имущества на сумму 65 млн руб. Имущество было похищено из загородного дома политика Анатолия Чубайса. Об этом, как передает ТАСС, заявил адвокат одного из осужденных по данному делу Вячеслав Макаров.

«Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации издания, одним из обвиняемых по данному делу проходил Илья Сучков. В ходе оглашения судебного решения он был взят под стражу непосредственно в зале заседаний. Суд определил ему меру наказания в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Остальные участники преступной группы также получили реальные сроки: их приговорили к отбыванию наказания в исправительных учреждениях общего режима на сроки от трех лет до десяти месяцев. Двое других подсудимых — Антон Поляков и Алексей Уляхин — к моменту вынесения приговора уже полностью отбыли назначенное им наказание.

Уголовное производство по делу было инициировано в 2017 году. В статусе потерпевших по нему проходили Анатолий Чубайс и компания «Тилсок». Хищение ценностей было совершено из частного дома, расположенного в одной из подмосковных деревень.

На этапе предварительного расследования следствие оценивало причиненный ущерб в сумму около 3 млрд руб. Однако к моменту судебных слушаний эта цифра была существенно скорректирована и снижена примерно на 70 млн руб. На протяжении всего процесса, начиная с момента задержания, ни один из фигурантов дела не признал своей вины в инкриминируемых деяниях.

