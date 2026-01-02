Иск на 15 млн рублей по делу Долиной остался без удовлетворения
Суд отказался взыскать с дроппера Долиной 15 млн из-за его смерти
Фото: [Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф]
Йошкар-Олинский городской суд прекратил производство по гражданскому иску на 15 миллионов рублей, предъявленному к одному из участников мошеннической схемы, жертвой которой стала певица Лариса Долина. Основанием для такого решения стала смерть ответчика, Александра Келдыбаева, наступившая до начала судебного разбирательства.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомился ТАСС, прокуратура пыталась взыскать с мужчины 15 миллионов рублей, полученных им от Долиной в июне 2024 года. Надзорное ведомство усматривало в этих действиях признаки неосновательного обогащения.
Однако в ходе процесса было установлено неожиданное: Келдыбаев умер, что автоматически привело к прекращению требований, заявленных именно к нему.
Этот эпизод является частью более крупного дела. Ранее тот же суд обязал других девятерых дропперов, также проживавших в Йошкар-Оле, вернуть певице в совокупности 49 миллионов рублей. Все они предоставили свои счета для перевода средств по указанию злоумышленников, действовавших, как сообщалось, с территории Украины.
Мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев убеждали Долину перевести накопления на «безопасные» счета, что привело к потере крупной суммы денег и продаже недвижимости.
Напомним, что Верховный суд оставил квартиру из Хамовников за покупательницей, Полиной Лурье. Певицу позже обязали съехать.
