Иск на 15 млн рублей по делу Долиной остался без удовлетворения

Йошкар-Олинский городской суд прекратил производство по гражданскому иску на 15 миллионов рублей, предъявленному к одному из участников мошеннической схемы, жертвой которой стала певица Лариса Долина. Основанием для такого решения стала смерть ответчика, Александра Келдыбаева, наступившая до начала судебного разбирательства.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомился ТАСС, прокуратура пыталась взыскать с мужчины 15 миллионов рублей, полученных им от Долиной в июне 2024 года. Надзорное ведомство усматривало в этих действиях признаки неосновательного обогащения.

Однако в ходе процесса было установлено неожиданное: Келдыбаев умер, что автоматически привело к прекращению требований, заявленных именно к нему.

Этот эпизод является частью более крупного дела. Ранее тот же суд обязал других девятерых дропперов, также проживавших в Йошкар-Оле, вернуть певице в совокупности 49 миллионов рублей. Все они предоставили свои счета для перевода средств по указанию злоумышленников, действовавших, как сообщалось, с территории Украины.

Мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев убеждали Долину перевести накопления на «безопасные» счета, что привело к потере крупной суммы денег и продаже недвижимости.

