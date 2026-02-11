Мошенничество, отказ суда и победа в апелляции: как у бюджета Кузбасса отвоевали миллионы

В Кузбассе завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном присвоении средств, выделенных на поддержку аэропорта Новокузнецка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, компания «Аэрокузбасс», долгое время отвечавшая за деятельность воздушной гавани, изъяла из бюджета региона свыше 1,3 млн руб. в форме необоснованной субсидии. В 2025 году факт данного хищения был доказан и признан судом мошенничеством, однако деньги в казну так и не вернулись.

По данным издания, для взыскания ущерба транспортная прокуратура обратилась в суд. Первая инстанция в Новокузнецке отклонила иск, опираясь на нормы трудового законодательства. Не согласившись с этим, прокуроры продолжили борьбу и добились пересмотра решения.

Апелляционная коллегия Кемеровского областного суда, рассмотрев дело заново, заняла сторону надзорного ведомства, отменила прежний вердикт и в полном объеме удовлетворила исковые требования. В результате настойчивости правоохранителей региональный бюджет будет полностью возмещен — в него вернутся все похищенные средства.

Ранее сообщалось, что бывшие владельцы «Арианта» в суде оспорили оценку стоимости недвижимости.