Мошенники изучают историю покупок и звонят с персонализированным предложением — как не стать обманутым

По информации издания, сначала злоумышленники получают доступ к личным кабинетам пользователей — например, на сайтах, где продают медицинское оборудование, товары для животных или редкие запчасти. Затем изучают историю просмотров и покупок.

Далее, как пишет издание, в дело вступает телефонный звонок. Мошенник, выдавая себя за частного продавца или представителя небольшой фирмы, предлагает приобрести именно тот товар, который жертва недавно искала, но по цене гораздо ниже обычной. Такой индивидуальный подход усыпляет бдительность — человеку начинает казаться, что ему просто улыбнулась удача.

По информации экспертов, затем мошенник присылает ссылку якобы для предоплаты заказа, которая ведет на фишинговый сайт. В итоге покупатель теряет деньги, а товара так и не получает. Аналитики подчеркивают: настоящие продавцы на маркетплейсах и в небольших компаниях не звонят с подобными предложениями и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.

«Любые подобные сделки стоит совершать только внутри проверенных торговых площадок, не переходя на внешние ресурсы. В случае возникновения такой ситуации не передавайте личную информацию, не переходите по подозрительным ссылкам и немедленно прекратите диалог. Перепроверьте информацию о товаре и продавце через официальные ресурсы», — советуют эксперты.

