Опубликовано видео задержания подростка, устроившего взрыв в банке в Москве: парень действовал по заданию украинцев

Полиция задержала подростка, устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как выяснили правоохранители, взрыв совершил 15-летний юноша. По данным источника ТАСС и ряда Telegram-каналов, он действовал по указанию мошенников с Украины. В результате инцидента сам подросток получил ожоги и осколочные ранения и был госпитализирован.

По информации столичной прокуратуры, юноша облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, что привело к взрыву. Свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона. Взрывной волной выбило стекла и повредило фасадную конструкцию здания. В телеграм-канале «Москвач» было опубликовано видео с задержанием подростка.

Очевидцы ранее рассказывали, что перед хлопком из банка выбежал неизвестный. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, движение в районе дома 36 ограничивали. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все детали преступления и возможных соучастников.