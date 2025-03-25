Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов

Мошенник под видом сотрудника маркетплейса получил доступ к телефону жителя Кузбасса и перевел на другой счет 1,2 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба полиции Кузбасса сообщила, что 53-летний житель Новокузнецка обратился к сотрудникам правоохранительных органов и рассказал о мошеннической схеме. По его словам, аферист представился сотрудником маркетплейса. Лжеспециалист в телефонном режиме рассказал, что упаковка заказанного мужчиной товара повредилась. Ему предложили заменить упаковку. Для этого требовалось подтвердить, что посылка принадлежит именно ему.

По данным ведомства, мужчина продиктовал код из СМС. Вскоре кузбассовцу позвонил другой мошенник, который сообщил о взломе личного кабинета на портале госуслуг. Мужчине предложили обезопасить свои данные и деньги. Требовалось оформить кредит. Потерпевший выполнил все условия.

Под диктовку мошенника горожанин оформил кредит и вместе с личными сбережениями перечислил деньги на «безопасный» счет. Спустя некоторое время потерпевший понял, что был обманут, и сообщил о произошедшем в полицию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. На данный момент устанавливаются лица мошенников. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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