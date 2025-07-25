Мошенники нашли способ блокировки аккаунта пользователя без права восстановления

По информации ведомства, мошенники присылают пользователям ссылку на бот. Аферисты находят способ, как убедить россиян нажать кнопку Start. Действие активирует установку опасного приложения. Бот автоматически переименовывается в Telegram Wallet или Support Bot. В результате злоумышленник получает доступ к аккаунту и может производить преступные действия.

По данным ведомства, на аккаунт поступают многочисленные жалобы. В результате его блокируют. Пользователь не имеет права восстановить свои права. В прокуратуре призвали граждан к бдительности: рекомендовано не переходить по подозрительным ссылкам и не соглашаться активировать работу бота.

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