Мошенники нашли способ обманывать родственников военных СВО

Депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев на странице в интернет-мессенджере рассказал о новой афере, жертвой которой становятся родственники военных СВО, сообщает inkazan.ru .

Мошенники звонят родственникам военных и сообщают, что их близким срочно нужна помощь. Например, что военный попал в плен ВСУ или произошла другая беда в зоне спецоперации. Аферисты рассказывают, что еще можно решить проблему, но нужно экстренно передать деньги.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют всегда в таких случаях связываться с родственниками, чтобы убедиться в правдивости информации. Но в этом и заключается проблема. Военные находятся на линии боевого соприкосновения, поэтому связь с ними невозможна. Родственники переводят деньги мошенникам.

На данный момент все пострадавшие, которые перевели деньги мошенникам, оказалась родственниками бывших заключенных. Бойцы добровольно отправились в зону СВО.

Ранее сообщалось, что у жителей Московской области есть возможность принять участие в вебинаре. Специалисты расскажут, как распознавать мошенников. Присутствовать можно как очно, так и в дистанционном формате.