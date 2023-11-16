Жители Подмосковья смогут посетить вебинар, который поможет им не стать жертвой лотерейных мошенников

Жители Московской области могут посетить вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой», который состоится в следующую пятницу. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Участники мероприятия смогут узнать о том, какие методы мошенники применяют, чтобы завладеть данными пользователей или их денежными средствами под видом лотерей и розыгрышей, а также о регулировании данной деятельности в России. Помимо этого, им расскажут о защите, которую используют при производстве билетов, и не только. Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Кроме того, можно посетить его очно, для этого нужно предварительно записаться здесь.

Отметим, что мероприятие пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам», который запустили при поддержке Правительства Москвы в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

*Возрастное ограничение 12+