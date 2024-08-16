Мошенники нашли способ обналичивания денег с Пушкинской карты

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса предупредило жителей региона о распространенном способе мошенничества с использованием Пушкинской карты, сообщил sibdepo.ru.

В ведомстве рассказали, что аферисты покупают билеты на различные мероприятия с использованием Пушкинской карты. Затем перепродают их по более низкой цене. Таким образом они обналичивают деньги.

Человек, который приобрел такие билеты, не может попасть на представление. Когда россиянин оформляет билет по Пушкинской карте, система автоматически вбивает на нем имя и фамилию владельца карты. На входе у посетителя просят паспорт или предоставление профиля на Госуслугах. При несоответствии данных человека просто не пускают на мероприятие.

В министерстве предупредили, что избежать подобных ситуаций легко. Достаточно покупать билеты на официальных сайтах организаций культуры или через проверенные мобильные приложения, разработанные отечественными ведомствами.

«Приобретая электронный билет с рук, вы рискуете потерять деньги. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, обратитесь в правоохранительные органы», — предупредили в министерстве.

Ранее сообщалось, что более 260 тысяч жителей Подмосковья являются держателями «Пушкинских карт».