Мошенники обманули юриста для получения информации о работе российской компании, чтобы предложить ее сотрудникам решить проблему за взятку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, подозреваемые в мошенничестве — это жители Кемеровской, Омской областей и Краснодарского края, которые действовали сообща. Они обманным путем узнали у юриста информацию о деятельности кузбасской компании.

«По версии следствия, с июня 2021 по май 2022 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, обвиняемые на территории нескольких регионов, включая Москву, Московскую область, Краснодарский край, Кемеровскую и Омскую области, получили от не посвященного в их планы юриста информацию о судебных тяжбах и проверках коммерческой организации из Кузбасса», — указано в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники обратились к руководству компании с предложением устранить проблему за вознаграждение. За сумму в размере 8 млн руб. они гарантировали обеспечить смену юридического адреса компании на московский. Для снижения бдительности предложили написать долговую расписку и доверенность. Полученные деньги использовали в собственных целях.

По информации ведомства, все задержанные лица находятся под стражей. Задержания проходили в разных регионах РФ. Во время обыска у одного из фигурантов сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконно хранившиеся боеприпасы. Дело одного из фигурантов выделено в отдельное производство по причине его отправки в зону СВО.

«Впоследствии под тем же предлогом обвиняемые получили от учредителей еще 6,1 млн рублей. Однако 26 мая 2023 года при попытке совершить аналогичное мошенничество на сумму 13 млн рублей один из фигурантов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по Кемеровской области – Кузбассу в аэропорту Кемерово», — отмечено в сообщении регионального СК.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения сканов паспорта в смартфоне.