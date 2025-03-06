Мошенники придумали новую ловушку с арендой аккаунтов WhatsApp

Эксперты предупреждают о новой уловке аферистов: они заманивают граждан предложением сдать в аренду аккаунт WhatsApp, обещая около 200 руб. в сутки. Однако, получив доступ, мошенники крадут личные данные или занимаются вымогательством, сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

По словам эксперта, мошенники активно распространяют объявления в Telegram, на форумах и сайтах трудоустройства, обещая легкий заработок и стабильный доход.

Жертвам предлагают передать временный доступ к WhatsApp под предлогом работы, регистрации на сервисах или общения с иностранцами. Далее жертву просят подтвердить вход с нового устройства, прислав код из SMS или даже отдав SIM-карту. Получив контроль, злоумышленники пишут знакомым жертвы, выдавая себя за нее, и просят деньги или личные данные.

Голосовые сообщения используют для клонирования голоса, а паспортные данные и адреса — для других преступлений. В итоге владелец номера несет ответственность за действия мошенников, обещанных выплат не получает, а аферисты исчезают.

Ранее сообщалось, что мошенники начали маскироваться под «Почту России» в Telegram для хищения денег.