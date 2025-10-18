Мошенники придумали новый способ обмана через «Госуслуги»

В пресс-центре МВД РФ рассказали, как мошенникам удается получить доступ к кабинетам граждан РФ в сервисе «Госуслуги», сообщил ТАСС.

По информации МВД РФ, мошенники создают поддельные объявления. Они рассылают россиянам ссылки. Граждане думают, что при переходе по ссылке узнают, как получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и другие социальные гарантии. При переходе пользователя просят ввести данные от «Госуслуг». Россиян призвали к бдительности.

«Если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным, что в них находятся», — пояснили в пресс-центре особенность преступной схемы.

В МВД рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным от недостоверных источников. Не стоит передавать персональные данные, пароли и логины от сервисов. Получая доступ к «Госуслугам», мошенники пользуются персональными данными гражданина в преступных целях.

В Минцифры России проинформировали, что постоянно работают над улучшением безопасности пользователей «Госуслуг». В телеграм-канале ведомства указано, что теперь россияне могут воспользоваться новой опцией — выбрать доверенный контакт. Для человека, чей контакт укажет пользователь, не откроют доступ к данным сервиса. Однако он будет получать дополнительный код подтверждения.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с газовым оборудованием.