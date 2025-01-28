Московские курьеры доставили по указу СБУ траурный венок генерал-майору Терехину

По данным канала, курьеры оставили венок возле двери квартиры командующего 150-й мотострелковой дивизии на СВО Виталия Терехина. Посылку обнаружили родственники, которые обратились в экстренные службы. Специалисты проверить предмет на наличие СВУ. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Канал располагает информацией, что сотрудники правоохранительных органов установили личности курьеров по камерам видеонаблюдения. Их разыскивают. По данным Mash, заказчики курьерской доставки — сотрудники СБУ. Они опубликовали объявление о подработке в соцсети. Откликнулись двое безработных, которые, предположительно, не знали должность адресата.

Предполагается, что сотрудники украинских спецслужб заранее оставили венок в тайном месте, координаты которого сообщили доставщикам. В обязанности курьеров входило найти тайник, забрать венок и оставить у двери. Сообщать собственникам квартиры о доставке не требовалось.

«Виталий Терехин родом из Кунгура, не раз служил в «горячих точках». Он дважды кавалер ордена Мужества, также награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. В мае 2024 года указом президента ему присвоили звание генерал-майора», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что украинский депутат передал в ООН доказательства, подтверждающие существование концлагеря СБУ.