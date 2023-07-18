Московские приставы стали чаще реагировать на жалобы о действиях коллекторов

Во вторник, 18 июля, коллегия главного управления ФССП по Москве подвела итоги работы за первое полугодие, пишет агентство ТАСС . Главным достижением стало то, что приставы чаще реагируют на жалобы физических или юридических лиц относительно неправомерных действий со стороны коллекторов или других частных сборщиков долгов.

В частности, за первое полугодие было составлено 293 протоколов в отношении коллекторов. Об этом проинформировал главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов. Приблизительно такое же количество протоколов было оформлено за период прошлого года.

Особое внимание уделено деятельности частных сборщиков долгов. Ведомство уже приняло три тысячи заявлений. За прошлый год было рассмотрено пять тысяч заявлений. Гражданам оказывают помощь в случае, если коллекторы превышают свои полномочия.

Ранее юрист Вячеслав Курилин рассказал, что современные коллекторы принуждают задолжников возвращать заимствованные средства при помощи смс и звонков. Насильственные методы практически не применяются.