Московский джазовый оркестр «Эйфория» посетил Кузбасс

По информации издания, мероприятие посетили около 300 жителей и гостей Ленинско-Кузнецкого. В рамках праздника гости могли не только слушать музыку, танцевать и петь, но и играть в шахматы и читать стихотворения.

Местная жительница Ирина положительно оценила формат прошедшего мероприятия. По ее мнению, раньше в шахтерском городе настолько масштабные праздники не организовывали. Это повод для местных жителей прогуляться и разнообразить повседневную жизнь. В рамках проекта «Парк Культуры» на территории городского парка также были организованы интерактивные зоны для детей и взрослых. Воспитанники Детской художественной школы представили свои работы.

