Московский суд не удовлетворил жалобу защиты рэпера Vacío

Во вторник, 26 декабря, Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты рэпера Vacío. Решение суда первой инстанции об административном аресте на 15 суток и выплате штрафа в размере 200 тысяч рублей остается неизменным, сообщает агентство «РИА Новости» .

Рэпер Vacío принес публичные извинения за участие на вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Именно мероприятие, а точнее поведение рэпера на нем, и стало поводом для задержания певца.

«Нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — указано в документах.

Николай Васильев (такое настоящее имя рэпера Vacío) объяснил, почему танцевал голым на вечеринке, прикрывая гениталии носком.

«Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», - отметил певец

Пока многие звезды, которые присутствовали на «голой вечеринке», публично приносят извинения, певица Лолита заняла другую позицию. Она не скрывает, что ей совершенно нечего стыдиться.