«Флаг им по самое древко в руки»: Лолита призналась, что не стыдится участия в вечеринке

Певица Лолита рассказала, что не испытывает чувства стыда из-за участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой и не расстраивается из-за отмены ее концертов, информирует интернет-издание «Абзац» .

Редакция «Абзаца» выяснила, что поклонники певицы сдают билеты на концерт в подмосковном Чехове, который был запланирован на ближайшее время. Выступления Лолиты могут не состояться и в некоторых других городах, признались организаторы.

Сама артистка отмечает, что не нарушала закон, придя на вечеринку Ивлеевой, и не видит объективных причин отменять концерты.

«Если хотят – пусть отменяют [концерты]. У меня есть пенсионное удостоверение. Если у них [тех, кто отменит выступления] возникнет от этого радость на душе – флаг им по самое древко в руки. Я из тех, кто занят делом, мне некогда на все это реагировать.», – отреагировала певица Лолита.

Певица также отметила, что если понадобится, то она готова обратиться в суд.

Участники вечеринки, которую СМИ прозвали «голой», по-разному реагируют на критику общественности. Так, Настя Ивлеева принесла извинения в социальных сетях и поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за вмешательство в мероприятие. Принес извинения и арестованный на 15 суток рэпер Vacío. Певица Ольга Орлова призналась, что жалеет о своем присутствии на вечеринке.

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