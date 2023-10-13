Москва и Нижний Новгород объединятся для помощи военным СВО

Об этом проинформировал спикер Заксобрания региона Евгений Люлин. Ранее подобные рюкзаки приобретали для нужд военных СВО у китайских компаний. Теперь в стране появится собственное производство.

Для реализации проекта местные волонтеры начнут сотрудничество с общественным движением «Врачи. Вы не одни». Спикер отметил, что рюкзаки – важное снаряжение для военных в зоне спецоперации, которое помогает спасти жизни людей.

Сначала изготовленные рюкзаки будут доставлять в Москву. Там в них положат все необходимые медикаменты и приспособления. Уже из столицы тактические медицинские рюкзаки направят непосредственно в СВО.

В разных регионах России жители предпринимают для помощи военным СВО все, что в их силах: передают гуманитарную помощь, готовят еду, собирают деньги. Например, в Удмуртии жительница Наталья решила плести маскировочные сети для российских бойцов.

Со временем желающих помочь стало настолько много, что теперь открыта целая сеть точек, где собираются женщины. Каждая из них как-то связана с СВО: кто-то переживает гибель близких, у кого-то мужья выполняют боевые задачи, а некоторые просто сопереживают соотечественникам.