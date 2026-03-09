Москва не увидит Аврил Лавин: поп-рок-легенда нулевых отказалась от выступлений в РФ — названа неожиданная причина

Звезда нулевых, пережившая болезнь Лайма после укусов клещей в 2013–2014 годах, до сих пор с осторожностью относится к регионам, где эти насекомые активны. Именно тогда певице пришлось на время оставить сцену из-за серьезных симптомов: сильных головных болей, паралича лицевого нерва и нарушений сердечного ритма.

В Mash предположили, что Лавин, изучив сезонность, могла испугаться периода активности клещей в столице — с марта по октябрь. Хотя раньше артистка уже выступала в России: в 2007-м и 2011-м годах визиты проходили без происшествий.

Напомним, в 2022 году Аврил Лавин удостоилась именной звезды на голливудской Аллее славы. Сама певица вспоминала, что впервые побывала там еще подростком, когда училась в средней школе и только мечтала о большой сцене.

