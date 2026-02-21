Москва переписала снежную историю: сугробы в центре побили 11-летний рекорд Петербурга

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале поделился наблюдениями: Москва обновила многолетний рекорд Санкт-Петербурга по высоте сугробов, продержавшийся более десяти лет.

«Этой зимой Москву засыпало снегом окончательно, а впереди еще пара циклонов, так что снега еще прибавится», — отметил синоптик.

Метеоролог напомнил, что ранее абсолютным чемпионом считался город на Неве: 5 марта 2011 года в центре Северной столицы зафиксировали 73-сантиметровый снежный покров. Однако этой зимой Москва уверенно перешагнула этот рубеж.

«Уже сейчас в центре Москвы перекрыт рекорд Питера по высоте снега», — написал Александр Колесов.

По данным эксперта, еще утром 19 февраля на столичных метеостанциях насчитали 58 сантиметров, но подошедший циклон «Валли» внес свои коррективы. Уже на следующее утро сугробы в центре Москвы выросли до 77 сантиметров, а к 21 февраля достигли 78 сантиметров.

«Вот такие интересные процессы этой зимой на территории ЕТР. Это сравнение для центра города, а по окраинам Москвы уже высота снежного покрова и за 80 см перевалила», — рассказал эксперт.

Эксперт отмечает: снегопады продолжатся, впереди еще несколько циклонов, так что московские сугробы могут подрасти. Пока же столица уверенно лидирует в неофициальном соревновании с Петербургом, чей полуторавековой рекорд, казалось бы, был недосягаем.

