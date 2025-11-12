Москвич нашел в своей семье чужой орден Красной Звезды

Житель столицы обратился к поисковикам отряда «Солдатские обелиски» Московского авиационного института с просьбой разыскать родных и близких Ивана Богатырева, сообщил REGIONS.

По информации издания, в семейных архивах москвича обнаружили орден Красной Звезды, который никому из близких мужчины не принадлежит. Информацию о владельце награды нашли в архиве Министерство обороны Российской Федерации.

«Орден Красной Звезды № 2519658 вручен старшине стрелковой роты 102-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой гвардии старшему сержанту Богатыреву Ивану Васильевичу, 1909 года рождения», — такой ответ на запрос пришел из архива ведомства.

Согласно данным архивных материалов, местом рождения Ивана Богатырева значится Луховицкий район, а его детство прошло в деревне Новое Внуково. На ноябрь 1945 года ветеран был зарегистрирован в Коломне по адресу: улица Котельная, дом 2. Боевой путь защитника Отечества начался 5 августа 1941 года и был отмечен множеством боевых наград.

Подполковник запаса Александр Грибовский, возглавляющий поисковый проект МАИ «Солдатские обелиски», инициировал официальное обращение в администрацию Коломенского городского округа с целью установления местонахождения родственников фронтовика.

Ранее сообщалось, что власти Талдома помогут пенсионеру в строительстве уникального обелиска.