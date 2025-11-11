«Мы все обязаны поддержать»: как решат судьбу самодельного памятника героям ВОВ в Подмосковье?

Делегация в составе заместителя главы Талдомского округа Юрия Воробьева, представителей Совета ветеранов, комитета культуры, депутатов и общественников посетила место, где проходит строительство памятника героям ВОВ, сообщил REGIONS. Работы самостоятельно и за свои деньги проводит ветеран полковник запаса Акзам Азатович.

История пенсионера из Ольховика, его решительность и почитание героев Великой Отечественной войны привлекли внимание общественности. Члены делегации лично встретились с инициативным ветераном. Офицер запаса рассказал гостям, что обелиск будет представлять из себя памятную стелу с фундаментом высотой 4-5 метров. На нее нанесут гравировку. Внимание также уделят благоустройству территории у памятника: высадят растения, проведут свет.

По словам заместителя главы Талдомского округа Воробьева, в округе находится более 45 памятников защитникам Родины. Однако аналогов такого, как спроектировал ветеран, пока нет.

«Святое дело, которое мы все обязаны поддержать», — отметил замруководителя муниципалитета.

В ближайшее время с главой Талдомского округа будет организована встреча инициативной группы, курирующей возведение памятника. Ее участники также планируют обсудить вопрос о передаче памятника на баланс муниципального образования и организации его последующего содержания.

