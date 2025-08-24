Москвич сделал предложение девушке, которая год назад чуть не убила его на дне рождении, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, год назад конфликт между возлюбленными закончился судебным разбирательством. 33-летняя Ольга и 36-летний Марат отмечали день рождения девушки. Для празднования арендовали дом. Однако москвичу этого показалось недостаточно. Он настаивал на возвращении домой и продолжении вечеринки. Именинница устала, поэтому не поддержала идею. В ходе конфликта мужчина дал ей подзатыльник. Девушке под руку попался нож. Удар попал в область шеи. Пострадавшего госпитализировали.

По словам адвоката Саида Ярахмедова, суд вынес приговор в виде двух лет условного срока. Девушке грозило до десяти лет. Однако возлюбленный Марат утверждал, что сам виноват в конфликте.

«Марат утверждает, что сам виноват и просто не рассчитал дистанцию при попытке помириться», — сообщил Mash.

По информации телеграм-канала, на время судебного процесса пара рассталась. Однако после окончания все же помирились. Теперь Марат сделал возлюбленной предложение. Пока девушка не дала свой ответ. Предложение руки и сердца поступило сразу после примирения.

