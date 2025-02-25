Москвич умер в туалете тайского отеля после четырех дней алкогольного all inclusive

Турист из Москвы умер в тайском отеле, предположительно, из-за беспрерывного распития спиртных напитков в своем номере, сообщил Mash.

По данным телеграм-канала, турист из Москвы Роман отдыхал в Таиланде со спутницей. Девушка рассказала, что он предпочитал оставаться в арендованном им помещении гостевого дома около пляжа Камала. 42-летний Роман на протяжении четырех дней находился в номере, где пользовался услугой алкогольного all inclusive и курил. Девушка рассказала, что проводила время более активно: купалась и посещала экскурсии.

Со слов спутницы Романа, мужчина начал плохо себя чувствовать на четвертый день такого отдыха. Она предлагала обратиться к врачам, но россиянин сообщил о своем недоверии тайским медикам. Девушка обратила внимание на серый цвет его лица. Общий вид казался нездоровым.

«Говорил, что медики в Тае — мошенники. Поэтому ни госпиталя, ни страховки не надо», — сообщил Mash.

По данным Mash, тело российского туриста обнаружили в туалете номера следующим утром.

Ранее сообщалось, что тайская таксистка избила россиянку на Пхукете за отмененный заказ.