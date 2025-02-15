«Итс май кантри!»: тайская таксистка избила россиянку на Пхукете за отмененный заказ

Водительница такси из Таиланда проявила агрессию в отношении россиянки на острове Пхукет. Причиной стало то, что девушка отменила заказ. Об этом передает BAZA.

В январе 28-го числа жительница столицы возвращалась домой после того, как подстригла своего питомца. Она вызвала такси через приложение InDrive. Однако водитель, женщина, сначала подняла стоимость поездки, а затем отказалась ехать. В итоге заказ был отменён из-за длительного ожидания.

«Затем девушка вызвала заново такси. И в приехавшем авто оказалось двое — мужчина и женщина. Предположительно, возлюбленная таксиста, которого не было на месте. Она стала показывать переведенную надпись на телефоне „Зачем ты отменила заказ?“, а потом с криком „ист май кантри!“ („это моя страна“ по английски)набросилась: била по голове и вырывала волосы», — приводится в публикации.

Жительница России подверглась нападению, но ей удалось отбиться благодаря помощи двух мотоциклистов. Она обратилась в полицию, но правоохранительные органы не отреагировали на инцидент.

Кроме того, в социальных сетях стало известно, что подобные нападения на туристок из России со стороны агрессивной таксистки происходят не впервые. Сейчас потерпевшая уже в РФ и зареклась ездить больше в Тай.

Ранее сообщалось, что туристка из России побывала в Норвегии и описала местных женщин одной фразой.