Москвичей предупредили о тропических ночах: терапевт рассказал о правилах сна

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что жители и гости Москвы на этой неделе столкнутся с тропическими ночами. Температура воздуха в ночное время суток достигнет 15 градусов тепла. По мнению эксперта, подобные температуры свойственны для Сочи, причем не в мае, а в июле. Эксперт Прокофьев рассказал, как людям адаптироваться к такой погоде, не нарушив режим сна и отдыха.

По мнению эксперта, залог хорошего сна — различные спальные аксессуары, в том числе постельное белье. Терапевт рекомендует приобретать хлопчатобумажные простыни. Для комфортного отдыха подойдут одеяла и подушки из синтетического полистирола. Эксперт не советует полностью отказываться от укрывания одеялом.

«Преимущество хлопчатобумажного постельного белья перед синтетическим в том, что оно максимально комфортно впитывает пот и отводит от тела влагу», — объяснил доктор.

Эксперт рассказал, что за два часа до сна стоит начинать проветривать комнату. Важно соблюдать интервал проветривания — каждые полчаса. Кроме проветривания, можно воспользоваться кондиционером. Эксперт напомнил, что подобные приборы необходимо своевременно очищать. При проветривании и охлаждении стоит придерживаться правила — не допускать резкого перехода из тепла в прохладу.

«Разница температурных режимов должна составлять не больше 10 °C. Режим сна и бодрствования в период, когда на улице светлеет рано, помогут соблюсти шторы блэкаут или жалюзи», — рассказал эксперт.

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